哈萨克斯坦在历届冬奥会上的成就

哈通社/努尔苏丹/1月26日 —— 独立以来，哈萨克斯坦共参加了7届冬季奥林匹克运动会，并收获了8枚奖牌。

1994年，哈萨克斯坦正式以独立国家名义参加第十七届冬季奥林匹克运动会，并获得4枚奖牌（1金2银1铜），位居总奖牌榜第12位。

利勒哈默尔（德国）冬季奥运会，哈萨克斯坦冬季奥运会传奇弗拉基米尔•斯米尔诺夫代表哈萨克斯坦队夺得哈萨克斯坦独立后的首枚金牌。与此同时，他在这届奥运会上获的勒1金2银1铜牌。

1998年长野（日本）冬季奥运会，弗拉基米尔•斯米尔诺夫和柳德米拉获得铜牌，哈萨克斯坦代表团以2枚铜牌的成绩位居奖牌榜第20位。

2002年盐湖城（美国）和2006年都林（意大利）冬奥会，哈萨克斯坦代表团未能创造奇迹，最终没能获得奖牌。

2010年温哥华（加拿大）冬季奥运会， 凭借越野滑雪叶烈娜•阔罗米娜夺得的一枚宝贵的银牌，哈萨克斯坦在总奖牌榜上位居第25位。

2014年索契（俄罗斯）冬季奥运会，我国花样滑冰选手丹尼斯•谭获得了一枚铜牌，而哈萨克斯坦在总奖牌榜上位居第26位。

2018年平昌冬季奥运会，哈萨克斯坦代表团派出46名运动员参赛，参加9个运动项目共57个小项比赛。

凭借自由滑雪项目选手尤利亚•茄莉谢娃所获得的唯一一枚铜牌，哈萨克斯坦在奖牌榜上，同拉脱维亚和列支敦士登并列第28位。

据悉，第二十四届冬季奥林匹克运动会将于2022年2月4日至2月20日在中国北京、延庆和张家口三大赛区举行，共设7个大项，15个分项，109个小项。金牌数增至109枚，成为冬奥会历史上金牌最多一届。

哈萨克斯坦国家奥委会称，34名哈萨克斯坦运动员截至目前在8个运动项目中获得87个参赛资格。