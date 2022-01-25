哈萨克斯坦将派出近100人代表团参加北京冬奥会

哈通社/努尔苏丹/1月25日 —— 2022年北京冬奥会哈萨克斯坦代表团人数接近100人。

哈萨克斯坦国家奥委会秘书长安德烈·克留科夫表示，文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫、国家奥林匹克委员会主席提穆尔·库勒巴耶夫、文体部副部长赛力克·加拉斯巴耶夫将率领哈萨克斯坦代表团参加北京冬奥会。

据他介绍，哈萨克斯坦代表团包括34名运动员、20名教练员、7名助理、7名国家奥委会工作人员和10名医务人员。

“受新冠疫情影响，感染病毒的人员不会前往冬奥会。当前，我国代表团成员名单正在确定当中，人数接近100人。”克留科夫说。

国家奥委会秘书长表示，34名哈萨克斯坦运动员在8个运动项目中获得87个参赛资格。

具体来说，哈萨克斯坦运动员在越野滑雪项目中获得35个参赛资格，其次为速度滑冰-12个、冬季两项-12个、短道速滑-9个、自由式滑雪-10个（雪上技巧6个和空中技巧4个）、山地滑雪-3个、跳台滑雪-4个、北欧两项-2个。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日在总统府接见北京冬奥会和冬残奥会哈萨克斯坦代表团成员，并向哈萨克斯坦冬奥代表团队长阿布扎勒•阿吉哈利耶夫和冬残奥代表团对阵亚历山大·格利茨递交哈萨克斯坦共和国国旗，并举行了隆重宣誓仪式。

据悉，第二十四届冬季奥林匹克运动会将于2022年2月4日至2月20日在中国北京、延庆和张家口三大赛区举行，共设7个大项，15个分项，109个小项。金牌数增至109枚，成为冬奥会历史上金牌最多一届。

【编译：小穆】