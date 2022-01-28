世界卫生组织总干事：我们将与新冠病毒共存，但不能任其自由泛滥

哈通社/日内瓦/1月28日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织总干事谭德塞日前在该组织最高决策机构世卫组织执行局会议上发表讲话表示，在可预见的未来，我们将与新冠病毒共存，我们将需要学会通过一个持续和综合的急性呼吸道疾病系统来管理它，这也将为未来大流行的准备提供一个平台。

谭德塞强调，对于疫情会如何发展，急性期会如何结束，有不同的设想——但假设奥密克戎将是最后一个变种，或者我们正处于疫情末期，这是危险的。

谭德塞表示，新冠疫情暴发两年后，共报告近3.5亿例病例，超过550万人死亡——但这些数字存在低估。

上周，平均每三秒钟就报告100起病例，每12秒钟就有一个人死于新冠。

自9周前首次发现奥密克戎变异株以来，世卫组织已收到超过8000万例报告，超过了2020年全年的新冠病例报告数量。

到目前为止，病例的激增并没有带来死亡人数的激增，尽管所有地区的死亡人数都在增加，尤其是在获得疫苗最少的非洲。

与病毒共存

谭德塞指出，学会与新冠病毒共存并不意味着让这种病毒自由泛滥，不意味着接受每周近5万人死于这种可预防和可治疗疾病的现实，不意味着接受卫生系统承受不可接受的负担，不意味着忽略新冠疾病造成的我们还没有搞清的长期后果和影响，也不意味着我们把赌注押在一种我们无法控制或预测其进化的病毒上。

谭德塞表示，从全球来看，目前的状况为出现更多变种创造了理想条件。为了改变疫情的进程，我们必须改变它的驱动条件。

简单厌倦情绪不可取

谭德塞表示，每个人都对疫情产生了厌倦情绪。人们厌倦了对他们的行动、旅行和其他自由的限制；经济和商业受到伤害；许多政府正在走钢丝，试图在采取有效措施和考量人民是否可以接受之间取得平衡。

谭德塞指出，如果各国全面使用所有战略和可用工具，便可以在今年结束疫情的急性期，可以在今年结束将新冠疫情列为全球卫生突发事件。

他说，这意味着实现每个国家70%的人口接种新冠疫苗的目标。他指出，疫苗本身并不是摆脱疫情的金钥匙。但是，除非实现到今年年中为每个国家70%的人口接种疫苗的共同目标，否则没有出路。

他表示，去年有86个会员国无法实现为其40%的人口接种疫苗的目标；34个会员国，其中大多数在非洲和东地中海地区，有些国家甚至无法为其10%的人口接种疫苗。非洲85%的人口尚未接种一剂疫苗。除非弥合这一差距，否则根本无法结束疫情的紧急阶段。

好了伤疤忘了疼

谭德塞指出，现在最大的风险之一是，在牢记疫情让我们曾为之付出巨大代价的教训的情况下，进入下一场危机。

他强调，当健康处于危险之中时，一切都处于危险之中。疫情残酷地提醒我们，健康不是发展的副产品；繁荣社会不一定导致健康这一结果；健康是核心。没有健康这一基本要素，任何社会都无法保持繁荣。他指出，新冠疫情已经证明，健康不仅仅是一个国家问题，而且还是一个国际问题。

五大优先事项

谭德塞表示，在未来一年——以及未来五年——世卫组织的承诺是大幅加强在各国交付成果的能力。

第一，支持各国紧急进行模式转变，通过解决疾病的根源来促进健康和福祉并预防疾病。疫情已经表明，必须将保护和促进健康作为最高优先事项，大幅增加对各国和世卫组织的投资。

第二个优先事项是支持卫生系统彻底转向初级保健，作为全民健康覆盖的基础。这意味着恢复、扩大和维持获得基本保健服务的机会，特别是促进健康和预防疾病，并减少自付费用。

第三个优先事项是紧急加强各级流行病和疫情防备和应对的系统和工具，以强有力的治理和融资为基础，催生和维持这些努力，并由世卫组织在全球范围内进行联系和协调。

第四个优先事项是利用科学、研究创新、数据和数字技术作为其他优先事项的关键推动力量——促进健康和疾病预防、早期诊断和病例管理，以及预防、早期发现和快速应对流行病和大流行病。

第五个优先事项是紧急加强世卫组织作为全球卫生架构核心的全球卫生领导和指导机构。

切勿放松警惕

世卫组织欧洲区域主任克鲁格今天在哥本哈根举行的记者会上表示，新冠疫情已经持续两年多时间，世界可能会进入疫情的一个新阶段，有望实现局面稳定。他指出，新冠疫情，像之前所有的流行病一样，将会结束，但现在放松警惕还为时过早。

他指出，随着近几周和未来几周全球数百万人感染，加上免疫力下降和冬季的季节性，新的新冠变种将会出现并卷土重来几乎是板上钉钉的事情。但有了对新变种的强有力的监测和监控、高疫苗接种率和第三剂加强针、通风、公平获得负担得起的抗病毒药物、有针对性的检测，以及用高质量的口罩保护高风险群体，并在新变种出现时保持身体距离，新一轮病毒传播可能不再需要让社会回到全民封锁或采取类似措施的时代。

他说，奥密克戎正以前所未有的速度取代德尔塔。自在南非首次发现以来不到2个月，它现在占整个欧洲地区病例的31.8%，高于前一周的15%和再前一周的6.3%。

他强调，疫情远未结束，但他希望世界能够在2022年结束紧急阶段，并解决其他迫切需要关注的健康威胁。

克鲁格向卫生工作者表达敬意，他说，医务工作者战斗在抗击疫情的最前线，继续将自己置于危险之中。研究表明，多达43%的一线卫生工作者正经历着严重的焦虑，在重症监护室工作的大部分临床工作人员现在达到了存在创伤后应激障碍的临床门槛。他强调，支持医务工作者和他们的心理健康必须是重建工作的核心支柱。