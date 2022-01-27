日本发现奥密克戎亚型变异毒株

哈通社/努尔苏丹/1月27日-- 据共同社消息，关于新冠病毒奥秘克戎毒株，26日从日本国立感染症研究所的统计获悉，在国内发现了至少27例与目前主流病毒不同的亚型毒株。

该亚型是在欧洲和亚洲蔓延的«BA.2»，性质尚未弄清楚的部分较多。京都大学教授西浦博（传染病流行病学）等当天汇总分析结果称，其感染性比迄今的奥密克戎毒株强18%，呼吁有必要警惕今后的疫情。

和主流的奥密克戎毒株«BA.1»相比，BA.2的变异部位略有不同。英国政府的报告指出，去年11月以来约有40个国家报告称发现了BA.2。在蔓延尤为显著的丹麦，约占新增感染人数的近一半。世界卫生组织（WHO）就BA.2表示，应该加紧重症化风险等的调查研究。

日本国内从去年12月27日至今年1月16日确诊了27例。在机场入境检疫中也有发现，去过印度、菲律宾等地的人感染了该亚型。

曾参与治疗感染BA.2患者的国际医疗福祉大学教授松本哲哉（传染病学）表示：«仅从单个人来看，给人的印象是症状和严重程度（与BA.1）没有不同。»

另一方面，西浦基于丹麦的数据汇总分析结果称«感染性增强近2成，这是很大的差异»，需要非常认真地监测今后是否在日本蔓延。