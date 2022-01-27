托卡耶夫提议在印度和中亚建立区域间运输物流联盟

哈通社/努尔苏丹/1月27日—托卡耶夫总统27日提议在印度和中亚国家建立区域间运输和物流联盟。

«中亚在世界经济关系体系中具有巨大的运输和物流潜力。哈萨克斯坦有11条国际过境走廊，其中包括5条铁路和6条公路，向东-西以及南-北方向提供高速的货运服务。鉴于欧亚经济联盟的统一关税区，使我们能够畅通无阻的进入俄罗斯以及一些东欧国家市场。年吞吐量为2600万吨的阿克套港和库雷克港也很有发展前景，可通过里海进入里海沿岸国家、土耳其，并延伸至西部地区。»总统在中亚-印度峰会期间说道。

托卡耶夫总统指出，在过去 10 年中，哈萨克斯坦已投资约 300 亿美元用于发展国家交通基础设施。

«未来，我们将继续大力投资于其现代化。这个问题对我们这个内陆国家具有战略意义。我坚信，中亚和南亚互联互通架构的一个关键要素应该是建立可靠、高效和安全的交通基础设施。为此，我提议建立一个区域间运输和物流联盟的可能性。这种结构将确保国家政策的有效协调，以实现货物在通往印度以及里海和波斯湾港口的全面和互利运输。»总统说。

【编译：达娜】