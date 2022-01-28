哈萨克斯坦吸引游客的五个原因

哈通社/努尔苏丹/1月28日 – 哈萨克斯坦有着丰富的文化、民俗和历史资源，而其中有至少五个原因，是最吸引各国游客来到这个草原之国的原因。

郁金香的故乡——哈萨克斯坦

郁金香的发源地是哈萨克斯坦而不是荷兰，这很可能使很多人感到惊讶。

与通过精心培育而绽放的荷兰郁金香相比，在哈萨克斯坦，郁金香在是没有人为干预的情况下在野外繁育生长的。

在哈国，您可以看到中亚存在的65种野生郁金香中的40种，其中有18种被列入《红皮书》。其中包括著名的格里氏郁金香和准噶尔郁金香。

讹答剌城——最好的自拍平台

许多朝圣者和游客都知道并感兴趣地参观坐落在突厥斯坦的中世纪最宏伟的建筑之一——霍贾•艾哈迈德•亚萨维陵墓。

不过，会使许多游客惊讶的是，就在离突厥斯坦很近的地方，从奇姆肯特前往突厥斯坦的路上，您会发现一个完全令人惊叹的地方——古城讹答剌。

讹答剌城仍在被科学家和考古学家研究。如今，这座古城的大部分建筑都得到了修复和封存。您可以在这里沿古城的古老街道漫步，并拍摄壮观的照片和自拍照。

阿拉库勒湖的黑沙滩

如果金色沙滩对您来说已经习以为常了，那么是时候见识见识黑色硅石湖岸了！

哈萨克斯坦东南部的阿拉库勒湖不仅拥有异常的湖岸线，而且还具有治疗作用。这里的沙子对各种皮肤病和神经系统疾病有着良好的效果，甚至宇航员们也会专门来到这里进行康复疗养。

世界上第一个也是最大的航天发射场

您可能会感到惊讶，因为世界上第一个也是最大的拜科努尔航天发射场正位于哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔达州。俄罗斯联邦租用该太航天发射场直到2050年，但依法其所有基础设施属于哈萨克斯坦，因此，哈萨克斯坦旅行社可以为您安排一次观看发射火箭和卫星的旅行。

舌尖上的哈萨克斯坦

当然，不能忽视的是哈萨克斯坦的美食佳肴。对于许多人来说，其味道可能会带来出乎意料的愉悦，或者有关哈萨克人民所吃食物的新信息。在哈萨克人民的饮食均为健康食品、天然产品和许多乳制品。





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