日本放宽条件拟加快接种第三剂疫苗

哈通社/努尔苏丹/2月1日--据共同社报道，围绕新冠疫苗的第三剂接种工作，日本厚生劳动相后藤茂之1日在内阁会议后的记者会上宣布，申请实施职场接种的条件将从当前每个会场1000人以上放宽至500人以上。在奥密克戎变异毒株造成«第六波»疫情急速蔓延的情况下，此举旨在加快滞后的接种工作。多个中小企业联合实施第三剂接种时的会场设置运营费补贴上限也上调。

此外还宣布，已就美国辉瑞公司年内提供200万个疗程其开发的新冠口服药«Paxlovid»，与对方达成了最终共识。力争2月中旬获得药事批准，据称如能获批，预计首先会交付约4万个疗程。预计是继美国默克公司开发的«莫那比拉韦»（Molnupiravir）之后第二款轻症患者也可服用的口服药。

关于第三剂接种，后藤表示«希望最大限度地推动地方政府和职场接种，尽早实现接种»。

厚劳省分阶段推进第三剂接种工作，把与第二剂的间隔时间从原则上8个月缩短至至少6个月，1月底前的接种对象增至1470万人。另一方面，中央政府1月31日公布的第三剂接种实际人数仅为408万人，该期间对象的接种率为27.8%。