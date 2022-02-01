世卫组织：积极应对海量新冠疫情医疗废物

哈通社/日内瓦/2月1日 —— 据联合国新闻处消息，根据世界卫生组织的一份最新报告，因应对新冠病毒大流行而产生的成千上万吨的额外医疗废物给世界各地的医疗废物管理系统带来了巨大压力，威胁到人类和环境健康，并暴露出改善废物管理做法的迫切需要。

世卫组织估计，基于2020年3月至2021年11月期间采购的约8.7万吨个人防护装备，这些装备通过联合国联合紧急倡议运往各国，以支持各国的疫情应对需求。预计这些设备中的大部分最终都会成为废物。

报告指出，这只是对新冠疫情废物规模的初步评估，没有考虑到任何在倡议之外采购的商品，也没有考虑公众产生的一次性医用口罩等浪费。

疫情产生的大量医疗废物

数据显示，已经发运的超过1.4亿个检测试剂盒，可能产生2600吨非传染性废物（主要是塑料）和73.1万升化学废物（相当于一个奥运会标准游泳池的三分之一），同时全球已经接种了超过80亿剂疫苗，产生了14.4万吨注射器、针头和安全盒等额外废物。

在联合国和各国努力完成确保个人防护设备供应和质量的紧迫任务时，对与新冠疫情相关的医疗废物的安全和可持续管理的关注和资源投入较少。

世卫组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安（Michael Ryan）表示：“为卫生工作者提供正确的个人防护装备是绝对至关重要的。但同样重要的是，要确保其能够安全使用，而不对周围环境造成影响。”

这意味着要建立有效的管理制度，包括指导卫生工作者在使用后如何处理个人防护用品和保健商品。

对健康和环境的影响

今天，30%的医疗机构（在最不发达国家为60%）不具备处理现有废物的能力，更不用说额外的新冠疫情负荷了。这有可能使卫生工作者面临针刺伤、烧伤和病原微生物的威胁，同时也会因废物燃烧造成的空气污染、水质不良或携带疾病的害虫而影响到生活在管理不善的垃圾填埋场和废物处理场附近的社区。

世卫组织环境、气候变化和健康司司长玛丽亚·内拉（Maria Neira）表示，新冠疫情迫使世界正视医疗废物处理缺口和被忽视的方面，以及我们如何生产、使用和丢弃我们的医疗资源。

她说：“从全球层面到每一个医院，我们管理医疗废物的方式都发生了重大变化，这是气候智能型医疗系统的基本要求，也是许多国家在最近的联合国气候变化大会上承诺的。在从新冠疫情中健康复苏的同时，需要为未来其他医疗突发事件做好准备。”

可持续的废物处理

报告提出了一系列建议，旨在将更好、更安全、更具环境可持续性的废物处理方法纳入当前的疫情应对和未来的大流行防范工作。

建议包括使用生态友好的包装和运输、安全和可重复使用的个人防护设备（如手套和医用口罩）、可回收或可生物降解的材料；投资于非燃烧的废物处理技术，如高压灭菌器；支持集中处理的逆向物流和投资于回收部门，以确保塑料等材料能够获得再生。

报告指出，新冠疫情废物带来的挑战和解决环境可持续性的日益紧迫性为加强安全和可持续地减少和管理医疗废物的系统提供了机会。这可以通过强有力的国家政策和法规、定期监测和报告以及加强问责制、支持行为改变和劳动力发展，以及增加预算和融资来实现。

在这项分析报告发布之际，各国卫生部门正面临越来越大的压力，要求其减少碳足迹并尽量减少送往垃圾填埋场的废物数量。其中部分原因是人们对塑料废物的扩散及其对水、食物体系以及人类和生态系统健康的影响日益关注。