世卫组织呼吁各国不要过早放宽防疫措施

哈通社/努尔苏丹/2月2日 -- 全球冠病疫情持续，不过部分国家已经开始放宽防疫限制。

世界卫生组织总干事谭德塞警告，现在宣布战胜冠病或是停止遏制病毒传播依然为时过早。他强调病毒不断地在变异，各国应该继续提高警惕，追踪新冒出的变种病毒株。

谭德塞表示奥密克戎病毒株的传染性极高，各地的冠病疫情还未到顶，因此不应太快放宽防疫措施。

谭德塞说：«我们很关注部分国家因为有了疫苗，加上奥密克戎容易传染但没那么严重，而认为无法也没有必要遏制病毒传播。这个看法同事实完全不符。病毒传播越广就有越多人死亡。»

在丹麦，尽管过去几周平均每天新增5万起确诊病例，不过当局依然宣布取消几乎所有防疫措施，使得丹麦成为首个这么做的欧盟国家。民众出外时再也无需佩戴口罩，进入餐馆等室内场所，也不用出示健康通行证。

法国也同样放宽防疫限制。从明天起，当地民众在户外场所再也无需配戴口罩，居家办公也不再是强制性的。

意大利则是加强对还未接种疫苗的民众的管制。从今天起,当地民众在进入商场，办公室等室内场所时，必须出示健康通行证，证明自己已经接种疫苗。