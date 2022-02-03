内务部有关移徙领域的部分职能被移交给劳动部

哈通社/努尔苏丹/2月3日 – 据哈萨克斯坦内务部消息，有关移徙领域的20项职能即日起被移交给劳动和社会保障部负责。

为确保职能移交的顺利，以及后续工作的有效开展，已经对《劳动法》、《难民法》、《移民法》、《身份证件法》和《内政法》进行了修订。

由内政部移交给劳动和社会保障部的相关职能，包括了向劳工移民发放许可证、难民相关工作、移徙领域相关工作的部门间协调以及监测移民程序等，这些职能均与维护社会治安工作没有直接关联，移交这些职权，将有助于内务部专注于治安工作。

而劳动和社会保障部今后将在移徙领域的工作中，侧重于为移民提供社会援助、医疗和教育以及就业。

不过内务部消息指出，警方仍会在法律程序内对以难民或其他移徙规则入境并居住在哈国境内的人员情况进行监管。也就是说，在获得个人难民身份和工作许可后，服务接受者必须从当地警方获得临时居留许可。

于此有关的问题，可以与下述电话联系：

劳动和社会保障部劳工、社会保护和移徙委员会：8/717/2-74-37-78, 74-37-26

内务部移徙委员会： 8/717/2-71-40-73,72-20-62

【编译：木合塔尔·木拉提】