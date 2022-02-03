世界气象组织确认巨型闪电新记录

哈通社/日内瓦/2月3日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织天气与气候极值委员会日前确认：最长单次闪电的水平距离为768公里；单次闪电的最长持续时间17.102秒。

据报道，这两项巨型闪电世界纪录分别发生在北美洲和南美洲。

新的世界纪录

其中，最长单次闪电的水平距离为768±8公里，于2020年4月29日横跨美国南部部分地区。这相当于北京与烟台之间的距离。这一新纪录比之前的纪录709±8公里长了近60公里。

单次闪电的最长持续时间记录是于2020年6月18日在乌拉圭和阿根廷北部上空雷暴中探测到的，长达17.102±0.002秒。而此前记录的最长巨型闪电的持续时间为16.73秒。

两项记录是由世界气象组织负责维护全球、半球和区域极值官方记录的天气与气候极值委员会确认的，并将结论发表在了《美国气象学会公报》上。

世界气象组织天气与气候极值报告员兰德尔·瑟文尼（Randall Cerveny）表示，这些都是单次闪电事件的记录，非同寻常。他说：“环境极值是对自然能力的实际测量值，对能做出此类评估的科学进步也是一个考量。很可能还存在更大的极值，随着闪电探测技术的进步，我们会有能力观测到它们。”

闪电存在重大危害

世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯也表示，闪电是一种重大危害，每年都会夺走许多生命。这些发现强调了大众对带电云闪电安全问题的重大关切，带电云使闪电能传播到极远的距离。

这一新的闪电记录出现在«中尺度对流系统»雷暴热点地区，即北美大平原和南美拉普拉塔盆地，这些地区的雷暴动力学特征使特大闪电得以发生。

知名闪电专家和委员会成员罗恩·霍尔（Ron Holle）指出，这些超大且长时间的闪电事件并不孤立，而是发生在活跃雷暴期。只要听到雷声，就该躲到安全避雷地点。

他进一步解释说：“唯一安全的避雷地点是有管线的大型建筑物，而不是海滩等地的结构体或公交站。其次可靠安全的地点是全封闭、金属顶车辆内，而不是沙丘车或摩托车。如果根据可靠的闪电数据，闪电发生在10公里范围内，请前往安全避雷建筑或车辆。这些极端案例显示：几秒钟内闪电就可以穿过长距离，但它们是嵌在更大的雷暴中的，所以要注意。”

记录天气极值

世界气象组织天气与气候极值档案库保存着与若干特定天气类型相关的全球、半球和区域极值记录的官方记录。目前，该档案馆列有温度、气压、降雨量、冰雹、风和闪电，以及两种特定风暴类型：龙卷风和热带气旋的极值。

其他之前被世界气象组织接受的闪电极值有：

• 直接闪电电击：1975年，在津巴布韦，21人为寻求安全挤在一间小屋里，被一个单一闪电击中身亡。

• 间接闪电电击：1994年，在埃及德隆卡，闪电击中一组油罐，导致燃烧的石油淹没该镇，造成469人死亡。

天基技术

世界气象组织今天公布的新的闪电极值世界记录是在最新卫星技术的协助下探测到的。

之前确定闪电持续时间和范围记录的评估使用的是地基«闪电测绘阵列»网络收集的数据。许多闪电科学家确认，现有的闪电测绘阵列所能观测到的闪电规模都有上限。要识别这些极值以外的巨型闪电，需要具有更大观测域的闪电测绘技术。

最近在空基闪电测绘方面取得的进展，为在广泛的地理空间域连续测量闪电范围和持续时间提供了能力。这些新仪器包括记录了新的闪电记录的R系列地球静止业务环境卫星（GOES-16和17）上的地球静止闪电测绘仪，以及来自欧洲（第三代Meteosat闪电成像仪）和中国（FY-4闪电测绘成像仪）的同类在轨仪器。

空基仪器将提供近乎全球范围的总闪电（包括云内闪电和云对地闪电）的数据。