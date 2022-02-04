第二十四届冬奥会开幕式将于今晚在北京举行

哈通社/北京/2月4日 -- 第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式将于4日晚在中国北京国家体育场«鸟巢»举行。

据中国媒体报道，不同于2008年北京奥运会，这届冬奥会的开幕式时间会相对缩短，把艺术表演自然地融入到流程和仪式中，呈现出简约而精彩的特点。

开幕式时长约100分钟，将于2月4日努尔苏丹时间18时正式开始，而在开始之前，约有30余分钟的暖场环节。

本届冬奥会开幕式最大的特色将是对创新科技，特别是人工智能、机器视觉、5G和云等科技成果在开幕式之中的运用。

据报道，五环展示、运动员入场、和平鸽的展现以及最后的点火仪式，都有科技赋予的独特艺术形式。

值得一提的是，北京是世界历史上第一个既举办过夏季奥运会也举办过冬季奥运会的城市。

受到中国官方制定的新冠防疫政策的影响，今年的开幕仪式将没有外国观众出席，不过中国方面承诺将通过高效的直播手段，让全世界观众观看到精彩的开幕式表演。

来自91个国家的4000多名运动员，将在本届冬奥会的7个项目中角逐109组奖牌。需要指出，本届冬奥会所设项目和产生的金牌也将是历届最多。

北京2022年冬奥会共设7个大项（滑雪、滑冰、冰球、冰壶、雪车、雪橇、冬季两项）、15个分项（高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、跳台滑雪、越野滑雪、北欧两项、短道速滑、速度滑冰、花样滑冰、冰球、冰壶、雪车、钢架雪车、雪橇、冬季两项）和109个小项。其中，女子单人雪车、单板滑雪障碍追逐混合团体、自由式滑雪男子大跳台、自由式滑雪女子大跳台、自由式滑雪空中技巧混合团体、跳台滑雪混合团体、短道速滑混合团体接力为7个新增小项。

哈萨克斯坦今年共派出了34名运动员参加冬季奥运会。

哈国选手将分别参加自由式滑雪、短道速滑、速度滑冰、越野滑雪、冬季两项、高山滑雪、北欧两项、跳台滑雪等8个项目的比赛。

短道速滑名将阿布扎勒•阿吉哈利耶夫和速度滑冰名将叶卡捷琳娜•阿伊多娃将担任2022年北京冬季奥运会哈萨克斯坦代表团旗手。这也是哈国冬奥会历史上首次由两名运动员担任旗手。

【编译：木合塔尔·木拉提】











