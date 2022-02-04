政府总理会见雪佛龙副总裁约翰逊

哈通社/努尔苏丹/2月24日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫日前会见雪佛龙公司生产事务副总裁杰姆斯·约翰逊。

会议就田吉兹雪佛兰公司（TCO）未来扩张计划和井口压力管理项目的实施，扩大卡拉恰干纳克项目以及里海管道联盟产能等问题进行了讨论。

«有必要确保所有在建项目的实施进度，对人力资源的雇佣和解雇进行高质量监控。»总理说。

总理表示，哈萨克斯坦政府特别关注田吉兹油田的开发，并有意进一步发展与雪佛龙公司的长期合作。

约翰逊则感谢哈方政府提供了有利的投资环境并及时解决了石油和天然气领域项目实施过程中出现的问题。

雪佛龙公司是​​哈萨克斯坦最大的外国投资者，拥有三个大型项目的资产（田吉兹油田（50％）、卡拉恰甘纳克油田（18％）和里海管道财团（15％）。2021年，田吉兹雪佛龙石油公司的原油产量达到2655万吨，今年计划将原油产量提升至2873万吨。

2021年10月，哈萨克斯坦能源部与雪佛龙公司签署了关于在哈萨克斯坦设立直接投资基金的谅解备忘录，其资金规模为2.485亿美元，用于在哈本地化生产和研发。

该基金旨在通过投资哈萨克斯坦石油和天然气行业、环境保护以及信息和数字技术领域的商品、工程和服务生产，以实现发展本地供应。

【编译：达娜】