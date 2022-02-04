哈萨克斯坦外长出席哈法商业理事会在线会议

哈通社/努尔苏丹/2月4日—哈萨克斯坦-法国商业理事会非例行在线会议日前在法国企业雇主协会（MEDEF）平台举行。

空中客车公司（Airbus）、法国液化空气集团（Air Liquide）、欧安诺集团（Orano）、法国农业信贷银行（Crédit Agricole）、法国兴业银行（Société Générale）等30多家法国大型企业领导层代表出席会议。

哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德在讲话中指出，法国是哈萨克斯坦在欧盟的主要贸易和经济伙伴，在双边贸易额和对哈投资方面排名前五。

部长重申了哈萨克斯坦对保护外国投资者和进一步改善国内投资和商业环境方面的承诺，并强调哈萨克斯坦有意在农业、数字化和替代能源等优先领域进一步扩大和深化双边经济合作。

哈萨克斯坦驻法国大使詹•哈利耶夫在会上就一月事件后目前在哈萨克斯坦正在进行的政治和经济改革，以及托卡耶夫总统提出的各项指示和倡议等进行了介绍。

哈法商业理事会联合主席伊夫-路易斯·达里卡雷尔表示，法国投资者仍准备继续与哈萨克斯坦合作。法国VICAT集团总裁盖伊·西多斯则强调了国家领导层努力消除行政障碍和改善商业环境的重要性。他表示，法国投资者将会在哈萨克斯坦发展加工企业。

值得一提的是，目前有170多家法资企业在哈萨克斯坦开展业务。法国对哈直接投资总额达180亿美元，仅过去五年就达到了40亿美元。

【编译：达娜】