南非发现新奥密克戎亚型变异毒株

哈通社/努尔苏丹/2月4日--据中新社报道，截至南非当地时间2月4日零时，南非新冠肺炎确诊病例总计达到3616075例，死亡病例95545例，仍是非洲大陆新冠肺炎疫情最为严重的国家。

令人担忧的是，南非卫生部日前证实，一种名为BA.2的奥密克戎亚型变异毒株在南非被发现。截至2月3日，南非九省中已有七个省份出现了BA.2的感染病例，且该亚型变异毒株目前正在呈现加速传播的态势，其中林波波省的感染人数最多，而经济大省豪登省目前确诊病例亦快速上升，形势同样不容乐观。

据南非斯泰伦博斯大学生物信息学教授图里奥·德·奥利维拉介绍，BA.2奥密克戎亚型变异毒株的出现，极有可能导致南非迎来新一轮新冠肺炎确诊病例激增的不利局面，且«未来一段时间内，南非感染奥密克戎的整体趋势，会像一个接着又一个驼峰。»

但奥利维拉证实，BA.2亚型变异毒株较奥密克戎的确具有更强的传播力，但感染该变异毒株的患者出现的症状并不严重，因此外界无需为此过分恐慌。加之南非民众已具备较强的防疫经验，以及疫苗的普及率提升，都能对新的变异毒株产生良好的防御效果。

日前，南非政府宣布，南非已经完成为3000万以上人次注射新冠肺炎疫苗的目标，这标志着南非在抗击新冠肺炎疫情工作上迈出了重要的一步。