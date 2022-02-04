托卡耶夫总统出席北京冬奥会开幕仪式

哈通社/北京/2月4日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日在北京出席了第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕仪式。

除了托卡耶夫总统外俄罗斯总统普京、柬埔寨国王西哈莫尼、新加坡总统哈莉玛、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、埃及总统塞西、沙特王储穆罕默德、卡塔尔埃米尔塔米姆、阿联酋阿布扎比王储穆罕默德、波兰总统杜达、塞尔维亚总统武契奇、卢森堡大公亨利、摩纳哥亲王阿尔贝二世、阿根廷总统费尔南德斯、厄瓜多尔总统拉索、蒙古国总理奥云额尔登、巴基斯坦总理伊姆兰·汗、波黑部长会议主席特盖尔蒂亚、巴布亚新几内亚总理马拉佩、韩国国会议长朴炳锡、阿塞拜疆副总理阿赫梅多夫、泰国公主诗琳通及国际奥委会主席巴赫、联合国秘书长古特雷斯、联大主席沙希德、世界卫生组织总干事谭德塞、世界知识产权组织总干事邓鸿森、新开发银行行长特罗约、上海合作组织秘书长张明等人出席了开幕式。

短道速滑名将阿布扎勒•阿吉哈利耶夫和速度滑冰名将叶卡捷琳娜•阿伊多娃高举国旗，引领哈萨克斯坦代表团入场，托卡耶夫总统挥手致意。