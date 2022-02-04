世卫组织：非洲需要将新冠疫苗接种率提高六倍

哈通社/日内瓦/2月4日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织今天表示，尽管对非洲的新冠疫苗供应量大幅增加，目前只有11%的人口完全接种了疫苗。如果非洲大陆要实现今年年中设定的70%的目标，疫苗接种率需要提高6倍。

世卫组织、联合国儿童基金会、红十字会与红新月会国际联合会及其合作伙伴就此发起了一项旨在解决该瓶颈问题的新倡议。

世卫组织表示，迄今为止，非洲已经接种了超过5.87亿剂疫苗，其中58%是通过“2019冠状病毒病疫苗获取机制”（COVAX），36%是通过双边交易，6%是通过非洲联盟的非洲疫苗购置信托基金(AVAT)。今年1月，已有9600万剂疫苗运往非洲，是6个月前的两倍多。不断增加的交付量缓解了短缺问题，并将聚光灯转向各国迅速加快疫苗推出的力度。

目前，非洲平均每周有600万人接种疫苗，这个数字需要增加到3600万，才能达到全球商定的70%的目标。目前，21个国家接种了不到10%的人口，16个国家接种了不到5%的人口，3个国家为不到2%的人口进行了接种。

世卫组织在行动

世卫组织表示，非洲新冠疫苗的缓慢接种状况，需要全球合作伙伴和非洲国家重新制定其计划。世卫组织、儿基会、红十字与红新月联会和其他合作伙伴正在加大努力，克服障碍，改善协调，加快疫苗接种活动。他们呼吁提供支持，以确保在疫苗抵达后尽快进行接种，以避免疫苗过期。

40个非洲国家向世卫组织报告的数据发现，运营费用的资金缺口为12.9亿美元。去年年底，世卫组织与儿基会、国际和国家合作伙伴，包括各国卫生部合作，对非洲国家进行了增援，目的是了解各种挑战并消除瓶颈。根据考察结果，合作伙伴发起了一项倡议，支持各国达到70%的全球目标。

世卫组织和合作伙伴正在向20个在疫苗部署方面存在重大挑战的国家部署技术专家，组成特别支持小组，为期3至6个月，在某些情况下可能长达一年。目前已经部署了50名专家。让社区参与进来并赋予其权力，使其遵循关键的公共卫生措施并支持疫苗接种至关重要。在各国政府的领导下，合作伙伴正在与社区合作，加强对疫苗接种的信任和信心。

现状

非洲大陆现在正在摆脱由奥密克戎变种病毒驱动的第四次大流行浪潮。病例已经连续第三周下降。过去一周与前一周相比，病例减少了15%，而死亡人数略微下了5%。迄今为止，非洲已累计记录了1080万例病例和超过23.9万人死亡。

非洲有37个国家报告了奥密克戎变种及其三个后代谱系，其中病例数量最多的是最初的BA.1后代谱系，在20个国家有超过5300例病例。