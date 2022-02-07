人类博爱国际日：古特雷斯呼吁在不同信仰间“搭建桥梁”

哈通社/努尔苏丹/2月7日-- 据联合国新闻报道，在2月4日人类博爱国际日之际，联合国秘书长古特雷斯就仇恨言论、不容忍、歧视和人身暴力的上升发出了严厉的警告。

为纪念人类博爱国际日，联合国不同文明联盟与埃及和阿拉伯联合酋长国常驻代表团共同举办的一次在线活动。会员国代表、宗教领袖、信仰行为者和民间社会代表参加了讨论。期间，播放了联合国秘书长的讲话致辞。

联合国大会 2020 年 12 月通过的一项决议，将 2 月 4 日指定为人类博爱国际日，旨在促进更大的文化和宗教宽容。

反思文化间和宗教间的理解与尊重

秘书长在致辞表示，人类博爱国际日是一个契机，有助于我们深入地思考文化间和宗教间理解与相互尊重的重要性。

他感谢世界各地的宗教领袖携手促进对话与信仰间和谐。

古特雷斯指出，由方济各教皇陛下和爱资哈尔大伊玛目谢赫艾哈迈德·塔耶布阁下共同撰写的《人类博爱促进世界和平与共处》宣言，正是同情心和人类团结的典范。

他说：«我们比以往任何时候都更需要发扬这种精神。»

诸多挑战

古特雷斯表示，从不断加剧的贫困、日益扩大的不平等到冲突、分裂和不信任——我们人类大家庭面临着一连串的挑战。

他强调，«面对这些挑战，我们需要对那些利用差异、贩卖仇恨和在焦虑者心中灌输对‘他人’恐惧的人提出质问。»

«环顾全球，仅仅因为宗教或信仰、族裔、性别或性取向，而对他人发表仇恨言论、不容忍、歧视甚至进行人身攻击的现象日渐突出。»

他说：«这些恶毒行径是对人权的侵犯，是对联合国价值观的侮辱。»

搭建桥梁

古特雷斯说：«今天，我们要作出承诺：无论何时何地，我们都要坚决反对偏执行为。»

«我们要认识到，我们的多样性如此丰富多彩，让我们每一个人都更加充满力量。»

他呼吁：«让我们在共同的人性的鼓舞下，在不同信仰之间搭建桥梁。 让我们团结一心，为所有人创造更加包容、和平、公正的世界。»