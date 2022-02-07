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    12:42, 07 二月 2022 | GMT +6

    总统就人民作家努尔佩索夫逝世致慰问信

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    哈通社/努尔苏丹/2月7日—7日，哈萨克斯坦人民作家阿布德贾穆勒·努尔佩索夫的遗体告别仪式在阿拉木图举行。

    哈萨克斯坦国务秘书叶尔兰·卡林出席活动，并宣读了托卡耶夫总统的慰问信。

    在慰问信中，总统对哈萨克斯坦人民作家、劳动英雄、卫国战争功勋老兵阿布德贾穆勒·努尔佩索夫的逝世表示了深切哀悼。

    «战后回国后，努尔佩索夫为哈萨克文学的发展做出了重大贡献，多年来他在文学创作领域取得了丰硕成果。其《血与汗》和《最后的致敬》等作品受到了评论家和读者们的高度评价，多个小说被翻译成了多种语 言。同时，他在向国外宣传哈萨克文学方面也作出了巨大贡献，成为了民族精神的领袖。

    阿布德贾穆勒·努尔佩索夫是一位有思想、有深度的作家，他向读者传达了其对人类灵魂与不同命运的深刻理解和描绘。终其一生他不曾放下过自己手中的笔。努尔佩索夫在哈萨克精神文化领域的发展中发挥了不可估量的作用。

    阿布德贾穆勒·努尔佩索夫的作品是后人的榜样，也是民族的福祉，他的光辉形象将永远为人民所铭记。愿逝者安息！»总统在慰问信中写道。

    据了解，努尔佩索夫5日逝世，享年98岁。

    【编译：达娜】


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    总统 社会 文学 黄金储备
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