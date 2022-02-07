意大利将逐步取消防疫限制 今夏仍需遵守绿通规则

哈通社/努尔苏丹/2月7日-- 中新网援引欧联网报道称，意大利疫情有初步好转迹象，政府也将逐步取消防疫限制。但是，2022年夏季仍需遵守绿色通行证使用规则。

报道称，根据意大利总理府法令，从2月7日开始，包括在校学生在内，所有未接种新冠疫苗的人，在与新冠阳性感染者密切接触后，隔离时间将从10天缩短到5天。5天隔离结束后，检测结果若为阴性，即可恢复正常生活和学习。

意大利卫生部科学顾问、国家高级卫生研究所所长里查迪表示，3月31日国家紧急状态到期后，总理德拉吉不愿继续延长，他想让意大利从政治、经济和生活方面开始趋于正常化。但今年夏季仍需遵守绿色通行证使用规则。

意大利卫生部副部长科斯塔表示，意大利疫情已经有了初步的积极数据，疫情数据如果继续积极好转，几周后文化娱乐场所将全部重新开放。

德拉吉指出，政府已经决定，从2月11日开始取消户外佩戴口罩的义务，简化引发隔离和远程学习的防疫规则。但在电影院、剧院和办公室等室内公众场所仍需佩戴口罩，乘坐所有公共交通工具同样需要佩戴Ffp2型口罩。

当地时间6日，意大利民政部报告称，该国新增新冠确诊病例77029例，新增新冠死亡病例229例。