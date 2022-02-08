哈通社/努尔苏丹/2月8日 -- 北哈州正在落实一系列建材生产项目，旨在减少建材产品的进口。

据悉，其中一个重要项目是建设Kirpich SK公司的砖厂。目前，建筑和安装工作已经完成，设备的安装调试正在进行中。达到设计产能后，新砖厂将满足北哈州30%的用砖需求。

«Mix Universal»有限责任公司高压灭菌器和板材生产厂的建设工作即将结束。该公司已经开始生产干式建筑砌体混合料，投产后设计产能为每年1.3万吨成品。

钢筋混凝土制品厂的建设已进入竣工阶段。生产车间已落成，正在安装设备.工厂投产后将生产楼板、混凝土环、基础砌块和混凝土。

去年，土耳其投资者启动了一家生产覆膜胶合板工厂的建设，投产后已生产20亿坚戈的产品。该公司计划再建立一个生产刨花板的工厂，每年设计产能约5万立方米刨花板。在生产过程中，可以使用胶合板生产过程中产生的废料和伐木遗留的残余物作为原料。

据了解，当地政府部门正在与地下资源开发者合作，重新定位，开展全周期的采矿和加工工作，这也将降低建筑材料的成本。例如，«Kirpich SK»有限公司的项目，该公司开采粘土然后生产建筑用砖。Zerger有限公司在Kupriyanovskoye矿床开采石灰岩的同时，开始生产砂石块和铺路板。未来，计划实施Kyzylzhar Tas有限公司的粘土提取和砖生产项目，以及Shungit Dobycha有限公司的石灰石块生产项目。