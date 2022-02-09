马吉利斯议长会见乌兹别克斯坦最高议会立法院议长

哈通社/努尔苏丹/2月9日-- 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫9日会见对哈萨克斯坦进行正式访问的乌兹别克斯坦最高会议参议院议长努尔丁卓恩•伊斯梅洛夫。

会谈框架下，双方签署关于建立议会间合作委员会的协议。

叶尔兰·霍沙诺夫表示，在哈萨克斯坦总统托卡耶夫和乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫实施的良好政策框架下，两国的合作水平达到了更高的层次。

在这方面，马吉利斯议长指出，近期乌兹别克斯坦总统对我国进行访问期间，两国元首就成立议会间合作委员会达成的一致能够很好的证明两国间的高水平合作关系。他表示，自独立之日起，两国就相互支持，建立了牢固、和谐和建设性的合作关系。新成立的委员会将为两国关系注入新动力，进一步深化两国合作，并为有效落实两国元首达成的各项协议、加强立法合作开辟新途径。

努尔丁卓恩•伊斯梅洛夫表示，该协议标志着两国合作，包括议会合作进入了新阶段，立法机构将全力落实两国元首达成的协议。

今年是两国建交的30周年，乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦当今最大的经济伙伴之一。 哈萨克斯坦有上千家乌兹别克斯坦合资企业。

两国在交通运输、建筑、中转货物和旅游等领域也有巨大的合作潜力。

最后，叶尔兰·霍沙诺夫代表哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向努尔丁卓恩•伊斯梅洛夫颁发了二级«友谊»奖章，以表彰他为加强两国人民之间的合作与友谊作出的重大贡献。

【编译：阿依波塔】