巴伊铁列克国有控股公司选出新董事会成员

哈通社/努尔苏丹/2月9日 —— 巴伊铁列克国有控股公司9日公布了新任董事会成员名单。

根据唯一股东（哈萨克斯坦国家经济部）的决定，巴伊铁列克国有控股公司9日选出了新任董事会成员。

新任董事会成员如下：

董事会主席——阿里汗·斯马伊洛夫（政府总理）；

董事会成员——罗曼·斯卡利亚尔（第一副总理）；

董事会成员——提穆尔·苏莱曼诺夫（总统办公厅第一副主任）；

董事会成员——阿勒别克·库安特洛夫（国家经济部部长）；

董事会成员——海尔别克·吾斯肯巴耶夫（工业和基础设施发展部部长）；

董事会成员——耶尔乌兰·加玛吾巴耶（财政部部长）；

董事会成员——叶尔波勒·卡拉舒科夫 （农业部部长）；

独立董事——克劳斯·曼戈尔德（Klaus Mangold），前罗斯柴尔德集团高管；

独立董事——托马斯·米罗（Thomas Mirow），前欧洲复兴开发银行行长；

独立董事——杨烈国（Philip YEO），前新加坡标新局（SPRING Singapore）主席。

据了解，董事会将根据哈萨克斯坦共和国《关于股份公司》法案，解决唯一股东哈萨克斯坦共和国国家经济部和管理委员会专属权限范围内的问题除外，对控股公司进行领导。

巴伊铁列克国有控股公司董事会由10名董事成员组成，其中3名为独立董事。此外，董事会成员由唯一股东国家经济部选出。

【编译：小穆】



