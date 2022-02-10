联合国秘书长：新冠疫情可在今年终结 但有前提

哈通社/努尔苏丹/2月10日 -- 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯9日表示，新冠疫情可以在今年终结，但前提是所有人都能获得疫苗接种、检测和治疗手段。

据联合国新闻报道，联合国秘书长和世界各国领导人2月9日发起一项呼吁，通过基于公平份额融资230亿美元资助«获取新冠工具加速计划»，使全球每个人都能获得抗击新冠病毒的工具。

联合国秘书长古特雷斯说：«疫苗不平等是我们这个时代最大的道德失败，人们正在为此付出代价。»他强调了现在采取行动的紧迫性。

他表示，除非人们能够确保获得这些工具，否则新冠疫情不会消失，而人们的不安全感只会加深。

自新冠疫情暴发以来，全球已进行了超过47亿次新冠病毒检测。然而，低收入国家仅进行了约2200万次检测，仅占全球总数的0.4%。在低收入国家，只有10%的人接种了至少一剂疫苗。

世卫组织表示，这种巨大的不平等不仅夺去了生命，还损害了经济，并有可能出现新的、更危险的变种，这些变种可能会剥夺现有工具的有效性，甚至会使高度接种疫苗的努力倒退数月。

向«获取新冠工具加速计划»投资将有助于采购对抗新冠的基本工具，并将其提供给低收入和中等收入国家。正如秘书长所说的那样，«如果我们想确保每个人都能接种疫苗以结束这场大流行，我们必须首先在系统中注入公平性»。

周三发起的活动旨在填补160亿美元的资金缺口，以及近70亿美元的国内交付费用，以争取在今年结束新冠疫情的全球紧急状况。

世界领导人说，这笔资金将有助于遏制新冠病毒的传播，打破变种的循环，减轻卫生工作者和系统的过重负担，并拯救生命。他们警告说，每延迟一个月，全球经济就会损失几乎是«获取新冠工具加速计划»所需投资的四倍。