英首相：计划提前解除英格兰剩余防疫限制措施

哈通社/努尔苏丹/2月10日-- 据新华网报道，英国首相约翰逊9日在议会下院表示，计划在2月下旬提前结束英格兰所有剩余防疫限制措施，包括新冠病毒检测呈阳性人员须自我隔离的规定。

按照现有规定，英格兰所有新冠病毒检测呈阳性人员须自我隔离至少5天，该措施定于3月24日到期。但约翰逊表示，依照目前疫情趋势，将可提前«整一个月»解除最后剩余的疫情限制措施。他将于本月21日在议会介绍政府的长期防疫战略。

约翰逊9日宣布的最新计划引发不少专家学者强烈反对。一些专家表示，此举«不受科学指导»«违背公共卫生基本原则»，将让儿童、老人等易感人群处于危险之中，并将导致更多人遭受新冠长期症状困扰。

英国政府9日公布的新冠疫情数据显示，该国新增确诊病例68214例，累计确诊18000119例；新增死亡病例276例，累计死亡158953例；12岁及以上人群中已有超过91%接种至少一剂新冠疫苗，超过84%接种至少两剂疫苗，约65%接种过疫苗加强针。

英国政府已于1月27日全部结束此前为应对新冠病毒变异毒株奥密克戎启动的《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划，从当日起英格兰民众无需戴口罩，无需在公共场所和活动中出示疫苗通行证。苏格兰、威尔士和北爱尔兰的疫情防控措施也有所放宽。