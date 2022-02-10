哈萨克斯坦与俄罗斯签署一系列合作文件

哈通社/努尔苏丹/2月10日—据总统府新闻局消息，正在对俄罗斯进行工作访问的托卡耶夫总统10日在莫斯科与普京举行会谈，并签署多项合作协议。

根据会谈结果，两国代表团签署了以下合作协议：

- 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部与俄罗斯数字发展、通信和大众传媒部之间的关于交流数字化领域经验的谅解备忘录；

- 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部与俄罗斯国家航天局之间的关于交换地球遥感航天器数据的谅解备忘录；

- 哈萨克斯坦能源部与俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）之间的关于在和平利用核能领域开展人员培训的谅解备忘录；

- 哈萨克斯坦教育和科学部与俄罗斯科学和高等教育部之间的谅解备忘录；

- 哈萨克斯坦国家铁路公司与俄罗斯运输机械控股集团之间的谅解备忘录；

- 哈萨克斯坦国际项目中心与鲍曼莫斯科国立技术大学之间的谅解备忘录；

- 哈萨克斯坦国际项目中心与俄罗斯国立研究型技术大学之间的谅解备忘录；

- 哈萨克斯坦国际项目中心与俄罗斯国立核能研究大学之间的谅解备忘录；

- 哈萨克斯坦国际项目中心与莫斯科物理技术学院之间的谅解备忘录；

- 哈萨克斯坦国际项目中心与俄罗斯伊凡·古布金石油天然气国立大学之间的谅解备忘录；

- 哈萨克斯坦国际项目中心与俄罗斯机械学与光学研究型国立大学之间的谅解备忘录。

【编译：达娜】