副外长：德国对哈萨克斯坦当选联合国人权理事会成员提供了支持

哈通社/努尔苏丹/2月11日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼奇·瓦西里恩科11日同德国外交部东欧、高加索和中亚国家合作事务专员马蒂亚斯·卢滕贝格举行会晤后召开的联合新闻发布会上表示，德国在哈萨克斯坦竞选联合国人权理事会成员时提供了支持。

哈萨克斯坦副外长说：“今天的会谈中，我们就哈萨克斯坦在保障人权和自由，以及建设民主社会等改革议程进行了讨论。我们向德方介绍了该领域实际倡议的落实进展，其中包括加强公民社会和法治社会，以及一月事件后改善民众社会经济状况领域开展的相关措施。我想代表外交部，感谢德国在哈萨克斯坦竞选联合国人权理事会成员时提供的支持。”

瓦西里恩科指出，德国是哈萨克斯坦主要外贸合作伙伴，同样哈萨克斯坦也是德国企业在中亚地区的主要市场。

“目前，哈德两国签署了35项协议。这些协议国家领导人2019年12月和2020年2月对德国进行访问期间达成的。与此同时，哈萨克斯坦政府同德国投资商工作小组和柏林欧亚俱乐部，以及经贸问题政府间合作委员会和哈德经济外交机制有效工作当中。”他说。

【编译：小穆】