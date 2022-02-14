世卫组织预审通过了首款用于治疗新冠的托珠单抗

哈通社/努尔苏丹/2月14日--据联合国新闻11日报道，为了增加获得推荐的新冠病毒治疗方法的机会，世卫组织今天将单克隆抗体托珠单抗添加到新冠病毒治疗方法资格预审名单。迄今为止，世卫组织已对六种新冠病毒治疗方法进行了资格预审，包括今天通过的产品的三款（3瓶，每瓶剂量不同）。

这三款通过资格预审的产品是由原研公司罗氏生产的，列入预审名单应该为更多公司前来寻求世卫组织的资格预审铺平道路，从而增加有质量保证的产品数量，并创造竞争，从而可能压低价格。通过资格预审也将促进中低等收入国家授权这些产品用于新冠病毒治疗。

托珠单抗是一种抑制白细胞介素6受体的单克隆抗体。白细胞介素6受体可诱导炎症反应，在新冠病毒危重患者中含量很高。

到目前为止，该产品已在全球约120个国家获得授权，主要用于治疗关节炎。

临床研究表明，静脉注射托珠单抗可以降低某些新冠患者的死亡率，这些患者病情严重，迅速恶化，氧气需求不断增加，而且有明显的炎症反应。在最大的临床试验（恢复）中，托珠单抗还减少了患者的住院时间。

世卫组织建议将托珠单抗仅用于被诊断为重症或危重症的新冠病毒患者。它应该由医护人员在受监控的临床环境中进行管理，同时遵循新冠病毒目前的护理标准，其中包括氧气、皮质类固醇和其他药物的使用。

托珠单抗的大部分用途专利已经过期，这意味着这种特殊的白细胞介素6受体阻滞剂应该没有知识产权障碍。然而，该产品的有质量保证的生物仿制药在全球范围内的可获得性很低。

目前，托珠单抗价格昂贵，全球供不应求。原研公司在低收入市场获得支付的价格很高，据报道约为每剂500-600美元。随着需求的激增，以及更多的制造商进入市场，价格可能会下降。

世卫组织和合作伙伴目前正在与原研公司罗氏讨论降低价格和改善中低收入国家的准入问题。

资格预审

世卫组织资格预审是为了确保中低收入国家有质量保障的卫生产品供应而产生的。它通过评估各种预防、诊断和治疗重点疾病的卫生产品的质量、安全性和有效性来实现这一目标。

资格预审是为联合国和其他大型卫生产品采购商提供的一项重要服务。例如，全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金以及疫苗联盟只购买经世卫组织资格预审的卫生商品。许多国家利用世卫组织预审合格的产品清单，自己批量采购药品、疫苗、诊断和其他关键产品。