能源部长：哈国在核能领域拥有巨大潜力

哈通社/努尔苏丹/2月14日 – 能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫14日在新闻发布会上表示，哈萨克斯坦拥有发展核能的足够潜力。

能源部长表示，哈萨克斯坦是当前全球最大的天然铀矿生产国。他还指出哈国不仅从事核燃料组建的生产，并且还在向客户提供铀同位素浓缩服务。

据部长介绍，哈萨克斯坦原子能工业公司（Kazatomprom）与中国广核集团(China General Nuclear Power Group)合作，于2021年在乌尔巴冶金厂（ULBA）生产基地内实施了产能200吨的热电机组用成品核燃料生产厂建设项目的投产，即哈萨克斯坦乌尔巴核燃料组件厂(UFAP)。

乌尔巴核燃料组件厂的建成，使哈萨克斯坦成为世界上少数几个可以制造和供应核燃料的国家。

目前该工厂正在为中国广核集团下属企业供应核燃料。

阿克硕拉科夫还表示，哈萨克斯坦已经建立了核能领域的专业人才培养体系。

从2010年起，哈国高等院校已经为该行业针对性的培养和输送了超过3200名专业技术人才。目前哈国在核能领域的从业人员超过2.4万。

据其介绍，哈萨克斯坦国家核中心和和物理研究所目前拥有3座仍在运行状态的研究性核反应堆。这些反应堆一直由哈萨克斯坦的专家学者负责维护，并取得了相当多的科研成果。其中许多成果，被广泛的运用在世界各地的核反应堆项目当中。

阿克硕拉科夫强调，哈萨克斯坦在1973年至1999年期间，曾使用过BN-350工业核反应堆，并且在使用过程中保障了反应堆的安全运行，从始至终没有发生任何问题。

«这是哈萨克斯坦在核能领域拥有先进水平的明证。»他说。

上周，哈萨克斯坦和俄罗斯总统共同出席了关于核能领域专业人才合作培养有关的双边合作备忘录的签署仪式。

«考虑到未来可能的电力短缺情况、能源设备的老化问题，以及出于全球环保议程而必须减少对煤炭发电的依赖，鉴于哈萨克斯坦在发展核能方面又有着巨大的潜力，因此或许建设核电站将成为解决哈国能源问题的最佳方案。» 阿克硕拉科夫说。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在2月8日的政府会议上曾表示，哈萨克斯坦需要通过清洁能源来保障经济发展，吸引投资，以及确保自身在本地区的领导地位。

【编译：木合塔尔·木拉提】