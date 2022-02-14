韩国专家称感染奥密克戎后症状更接近感冒

哈通社/努尔苏丹/2月14日 -- 发烧不再是感染2019冠状病毒的明显症状，韩国专家对当地冠病病患的症状进行分析后发现，感染奥密克戎后出现的症状更类似于感冒，建议只要有一种症状包括咳嗽、流鼻水或喉咙痛出现超过三天，民众应去做检测。

据外媒报道，因奥密克戎肆虐，韩国近期新增冠病病例屡破新高，并连续多天通报超过5万起的高水平。根据韩国媒体《每日经济日报 Maeil Business》，国立中央医疗中心的感染内科教授金敏京（Kim Min-kyung）发现感染奥密克戎的患者，出现发烧症状的比感染德尔塔毒株者为低，更常见的症状是喉咙痛、流鼻水和头痛。

金敏京也说，奥密克戎主要造成上呼吸道感染，症状跟普通的流感类似，也和德尔塔所引发的下呼吸道感染不同，因此民众如果发现自己出现类似感冒的症状，如咳嗽、流鼻水和喉咙痛超过三天，最好马上去检测。

专家也说，由于许多人都已接种了冠病疫苗，体内已有抗体，因此出现发烧的情况会相对少，因为发烧主要是免疫反应所引起。

专家同时也发现，感染奥密克戎的年轻病患，出现症状一般较轻微，不过如果稍微动一动就有气短、呼吸困难现象，千万不要轻视，应看作是危险讯号，马上去求医。