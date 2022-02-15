能源部长称核电或将成为解决电力问题的最优解

哈通社/努尔苏丹/2月15日 – 哈萨克斯坦能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫15日在政府例行工作会议上表示，建立核电站可能会是解决电力问题的最优解决方案。

能源部长在会上指出，经过半个多世纪的发展，核能如今已经成为了一个技术成熟可靠的能源手段，目前有31个国家拥有核电站。

他表示，截止2022年1月份，全球共有439座核反应堆正在运行当中，总发电量超过390吉瓦。

同时，还有19个国家正在新建52座核反应堆。

«核电已经占到了全球总发电量的10%。»波拉特·阿克硕拉科夫说。

能源部长强调，哈萨克斯坦在发展核能发明拥有充分的潜力，而且一直都是全球首位的铀矿生产国家。

«我们拥有生产核燃料组建的工厂，并且也一直在提供铀同位素浓缩服务。»他说。

阿克硕拉科夫在会上介绍了去年建成投产的乌尔巴核燃料组件厂(UFAP)的相关情况。该工厂每年可生产200吨热电机组用成品核燃料，并正在为中国广核集团下属企业供应核燃料。

«考虑到未来可能的电力短缺情况、能源设备的老化问题，以及出于全球环保议程而必须减少对煤炭发电的依赖，鉴于哈萨克斯坦在发展核能方面有着巨大的潜力，因此建设核电站或将成为解决哈国能源问题的最佳方案。» 阿克硕拉科夫说。

值得一提的是，哈萨克斯坦国家核中心和和物理研究所目前拥有3座仍在运行状态的研究性核反应堆。这些反应堆一直由哈萨克斯坦的专家学者负责维护，并取得了相当多的科研成果。

【编译：木合塔尔·木拉提】