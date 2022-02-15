哈通社/努尔苏丹/2月15日--哈萨克斯坦正在制定天然气工业发展综合规划。

哈萨克斯坦能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫15日在政府例行工作会议上表示，根据总统的指示，能源部与相关政府机构和国家天然气运营商正在制定天然气行业发展综合规划。

据其介绍，综合规划草案包括以下内容：

第一、通过地质勘查和新建、以及在既有气田实施新项目来增加天然气资源基础。为了增加天然气资源，需要为天然气项目的各个阶段建立优惠和供应基础设施。

第二、能源部正在研究一种新的天然气定价模式。 该模型应考虑到哈萨克斯坦天然气资源的有限，以及将商业消费价格上涨至市场价格水平问题。

第三、考虑到天然气运输基础设施建于苏联时代，需要大量资金投入以确保安全运行，将对天然气运输基础设施状况进行技术审计，并确定资金来源和投资回报机制。

第四、将更新气化总体方案以稳定气化。

“总体而言，上述措施的通过至 2030 年，将商业天然气产量提高至 420 亿立方米， 提高天然气基础设施的可靠性，引入必要的定价模式，以及将国家的气化水平提高到 65%。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】