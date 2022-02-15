世卫总干事：今年有望控制住新冠疫情，但机会极有可能流失

哈通社/日内瓦/2月15日 —— 据联合国新闻处消息，为动员全球力量早日结束新冠大流行的危急阶段，美国国务卿布林肯今天召集了一次在线“全球行动会议”。世界卫生组织总干事谭德塞在会上表示，世界各地的新冠疫苗覆盖率和检测率差距很大，在疫情减轻的地方出现了“大流行已经过去的”错误认识。

谭德塞表示，在一些国家，疫苗覆盖率高，加上奥密克戎变种导致的疾病严重程度较低，因此助推了一种错误的说法，即大流行已经结束。

但与此同时，事实上其他国家的低疫苗覆盖率和低检测率正在为新变种的出现创造理想条件。

他说：“今年我们可以控制住这一大流行病——但我们浪费这个机会的风险更大。目前，有116个国家无法实现我们在今年年中之前为每个国家70%的人口接种疫苗的共同目标。”

加速推出疫苗

世卫组织通过新冠工具加速计划和新冠疫苗全球获取机制，以及与联合国儿童基金会合作，现在正在克服去年面临的一些供应和交付限制，运送了超过 10亿剂疫苗。

在许多国家，目前的关键主要不是吸收能力问题，而是要迫切支持政治领导人加速疫苗的推广。

三个请求

谭德塞表示完全同意布林肯提出的六项建议，并向与会各方提出了三个请求。

首先，支持世卫组织提出的在今年年中之前为每个国家70%的人口接种疫苗的全球目标。

其次，为了挽救生命，所有国家均应贡献其公平份额，以便新冠工具加速计划获得所需的全额资金，特别是目前迫切需要的160亿美元资金。

最后，需要支持诸如南非信使核糖核酸（mRNA）疫苗技术转让中心及其在世界各地的辐条网络等模式，以建设控制新冠和其他可预防疾病的能力。

加强地方疫苗生产能力

谭德塞上周实地考察了这一中心。

信使核糖核酸（mRNA）疫苗技术转让中心于2021年7月开始创办，目标是通过一个英才和培训中心建设、中低收入国家生产信使核糖核酸（mRNA）疫苗的能力。该中心设在南非开普敦的Afrigen生物制品公司，将与中低收入国家的技术接受方（生产分支）网络合作，目前已经生产了首批新冠疫苗。

最后，谭德塞说：“在全球范围内培养当地的疫苗生产能力，辅之以对新冠工具的临时知识产权豁免，将有助于结束这一流行病并让所有人更安全。”