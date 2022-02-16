世卫组织发布怀孕期间接种新冠疫苗问答

哈通社/日内瓦/2月16日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织15日为医疗机构和公众提供了有关怀孕期间新冠疫苗接种的问答。

世卫组织表示，孕妇可以接种新冠疫苗，而且应该尽快接种疫苗，因为疫苗可以保护孕妇和婴儿今后的健康。需要特别指出的是，这里所说的新冠疫苗是指已经获得世卫组织紧急使用许可的疫苗，包括辉瑞-生物科技公司疫苗、莫德纳疫苗、国药和科兴两款灭活疫苗等。

1. 孕妇可以接种新冠疫苗吗？

是的，孕妇可以接种新冠疫苗。新冠疫苗对新冠病毒引起的严重疾病提供了强有力的保护。

世卫组织表示，怀孕期间感染新冠病毒会使孕妇罹患严重疾病和生育早产儿的风险更高。越来越多关于怀孕期间接种新冠疫苗的安全性和有效性的证据表明，只要存在持续或预期的病毒社区传播，怀孕期间接种疫苗的好处就会超过潜在的风险。在中度至高度社区传播的环境中，或对于个人暴露或严重疾病风险较高的妇女来说，在怀孕前或怀孕期间接种新冠疫苗尤其重要。

2. 新冠病毒如何影响孕妇和她们的婴儿？

许多研究表明，与非怀孕妇女相比，感染新冠病毒的孕妇更有可能发生严重疾病。这些孕妇更有可能需要住院治疗、重症监护和有创通气以帮助呼吸。此外，与没感染新冠病毒的孕妇相比，感染新冠病毒的孕妇早产和生出需要新生儿重症监护的婴儿的风险增加。她们面临死胎和产妇死亡的风险也可能增加。

世卫组织表示，尽管接种新冠病毒引起的不良后果的风险适用于所有孕妇，但对某些妇女来说，风险可能更高。年龄较大（35岁及以上）、超重（身体质量指数>30），或有糖尿病或高血压等健康状况的妇女，因新冠病毒引起严重后果的风险甚至更高。

3. 怀孕期间接种新冠疫苗是否有效？

新冠疫苗在预防新冠病毒引起的严重疾病、住院和死亡方面被认为是非常有效的。在已经为大量孕妇接种疫苗的国家进行的初步疫苗有效性研究显示，疫苗对孕妇的有效性很高，与非怀孕人群的有效性相似。

此外，研究表明，接种新冠疫苗的孕妇会产生抗体，这些抗体存在于婴儿的脐带血中。这表明，除了对孕妇有益之外，婴儿也可能从疫苗中获得保护性益处。

4. 对怀孕期间接种新冠疫苗的安全性有什么了解？

世卫组织表示，尽管新冠疫苗的最初临床试验中没有包括孕妇，但关于怀孕期间接种新冠疫苗的安全性的证据一直在扩大。

迄今为止，动物研究、对接种过疫苗的孕妇的监测以及使用类似成分的疫苗的经验都没有发现任何针对怀孕的安全问题。

与此同时，所有新冠疫苗都不含有新冠活病毒。这意味着这些疫苗不会对孕妇或其婴儿造成感染。

5. 正在备孕的妇女可以接种新冠疫苗吗？

可以。事先接种疫苗是妇女在怀孕期间保护自己和婴儿不受新冠病毒影响的一个重要方法。正在备孕的人可以接受新冠疫苗。越来越多的证据表明，新冠疫苗对生育能力或怀孕能力没有任何不良影响。在新冠疫苗的临床试验中，以及对备孕夫妇进行的一项大型前瞻性研究中，接种新冠疫苗和不接种该疫苗的人的怀孕率相同。

世卫组织不建议因接种新冠疫苗而推迟怀孕或终止妊娠，而且在接种前不需要进行妊娠测试。

6. 关于新冠疫苗接种，孕妇和备孕者需要知道什么？

世卫组织表示，鉴于怀孕期间感染新冠病毒的巨大风险，必须确保孕妇和备孕者能够尽快接种该组织紧急使用清单批准的新冠疫苗。这将有助于保护她们和婴儿的健康。如果孕妇尚未接种疫苗，目前的证据表明，只要有病毒的持续或预期的社区传播，在怀孕期间接种新冠疫苗的好处超过了任何潜在的风险。

孕妇和计划怀孕的妇女应被告知怀孕期间感染新冠病毒的风险、接种疫苗的好处、现有的安全数据以及可能使接种疫苗特别重要的信息。

新冠疫苗和母乳喂养

此前，世卫组织还就新冠疫苗和母乳喂养发布临时建议。建议指出，如果正在哺乳，应当在轮到时立即接种新冠疫苗。

世卫组织表示，目前的新冠疫苗均不含活病毒，这意味着接种疫苗后不存在通过母乳将新冠传给婴儿的风险。事实上，接种疫苗后获得的抗体可能通过母乳起到保护婴儿的作用。