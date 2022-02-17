哈国导演新作在柏林电影节获奖

哈通社/努尔苏丹/2月17日 – 哈萨克斯坦导演法尔哈特·沙热珀夫的作品《模式（schema）》在第72届柏林国际电影节面向儿童和青少年的电影竞赛单元——新生代（Generation）竞赛单元荣获大奖。

在16日举行的颁奖仪式上，导演法尔哈特·沙热珀夫亲自领取了获奖证书。导演向所有参与影片制作的演员和工作人员的付出表示了感谢，表示这次获奖是所有人共同努力的结果。

据了解，《模式（schema）》影片根据文化和体育部的要求，在国家电影支持中心的支持下，由Medeor公司拍摄制作。作品的剧情根据多位青少年的真实经历改编而成。

法尔哈特·沙热珀夫导演在本作中延续了过去的风格，继续尝试着通过影像作品展现深刻和尖锐的社会问题。

影片于2020年秋季开始拍摄，拍摄地点主要位于阿拉木图。

值得一提的是，影片的两位主演维多利亚·罗曼诺娃和塔伊尔·斯文佐夫均是首次参加电影作品的拍摄。

柏林国际电影节是每年2月于德国柏林举行的电影节，该电影节与意大利的威尼斯电影节、法国的戛纳电影节并列为世界三大艺术电影节之一。 柏林电影节也是各大传媒的盛事，每年大约有15,000名的专业参与人员，其中来自世界76个不同国家的记者多达3,500名。

【编译：木合塔尔·木拉提】