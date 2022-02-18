哈萨克斯坦大使会见能源宪章代表

哈通社/努尔苏丹/2月18日—据外交部新闻消息，哈萨克斯坦大使玛尔胡兰·拜穆汗日前会见能源宪章秘书长盖·伦茨以及副秘书长广濑敦子（Atsuko Hirose）。





会谈中，双方就哈萨克斯坦与能源宪章秘书处之间的合作前景进行讨论，并特别提到了哈方参与能源宪章条约的现代化，以及审查能源部门的投资风险评估工作。

长盖·伦茨和广濑敦子强调了哈萨克斯坦在推动国际能源议程方面发挥的重要作用，以及哈萨克斯坦总统托卡耶夫为在2060年实现碳中和所做的努力，包括到2030年将温室气体排放量减少15% ，并发展可再生能源。

长盖·伦茨指出，能源宪章计划与国际再生能源总署(IRENA) 和国际能源署 (IEA) 一同，为促进私人投资以实现有效的能源转型付出努力。

哈萨克斯坦大使则向能源宪章方面就哈萨克斯坦政府在改善国家社会经济状况和投资环境方面的主要优先事项进行了介绍，并提到了在发展国家能源部门并使其现代化付出的努力。他表示，自2011年来，哈萨克斯坦的可再生能源设施数量从23个增至111个。

在此框架内，能源宪章代表对哈萨克斯坦与德国-瑞典Svevind公司合作安装风能和太阳能发电厂的项目表现出了极大兴趣。

会谈最后，哈萨克斯坦大使邀请能源宪章代表访问哈萨克斯坦。

值得一提的是，哈萨克斯坦于1991年加入欧洲能源宪章，并于1995年批准了《能源宪章条约》。

【编译：达娜】