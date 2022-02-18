北京冬奥会：挪威运动员成为冬奥第三位单届“四金王”

哈通社/北京/2月18日 —— 据中国媒体报道，北京时间2月18日，挪威冬季两项运动员约翰内斯-廷内斯-伯厄获得男子15公里集体出发金牌，这也是他在本届冬奥会上获得的第四枚金牌。就此，伯厄成为历史上第三位在单届冬奥会上拿到四枚金牌的运动员。

冬季两项共有11个小项，男女各五个小项，还有一个混合项目。在全部的六项比赛中，伯厄除了男子12.5公里追逐获得第五名，其他五项都站上领奖台，收获四金一铜。

伯厄1993年出生于挪威斯特林，5岁时开始踢足球，一直在低级别联赛中效力。受到冬季两项运动员哥哥塔尔耶伊-伯厄的影响，15岁的伯厄转行开始练习冬季两项。

2014年索契是伯厄第一次参加冬奥会，但他当时成绩不佳，最好排名仅仅是接力项目中拿的第四名。2015年，伯厄第一次拿到世锦赛冠军，成绩也稳步提升，成为各项比赛领奖台的常客。2018年的平昌冬奥会中，伯厄收获了男子20公里的金牌以及两个接力银牌。在北京冬奥会周期，伯厄的成绩更加亮眼，2019世锦赛拿到四金一银，2020世锦赛拿到三金三银，2021年世锦赛拿到两金一银一铜。

这样的成绩，也让伯厄在赛前就成为了人们关注的焦点，根据著名体育数据gracenote的虚拟奖牌榜预测，伯厄排在“北京2022年冬奥会可能的巨星”榜单第一位。

值得一提的是，伯厄的哥哥在2010年温哥华第一次参加冬奥会，获得接力项目的冠军，他同样参与了北京冬奥会的比赛，获得两项接力冠军，并在个人项目中获得一银一铜。

此前，只有三名运动员在单届冬奥会上拿到过超过三枚金牌，其中一人拿到五枚，两人拿到四枚。

在1980年普来西德湖的冬奥会上，美国速度滑冰运动员海登一人获得速度滑冰男子全部五个单项（500米、1000米、1500米、5000米、10000米）的金牌，同时创造了五个项目的世界纪录。在1964年因斯布鲁克冬奥会上，苏联速度滑冰运动员斯科布利科娃获得了女子速度滑冰全部四个单项（500米、1000米、1500米、3000米）的金牌。

另一位“四金王”，则是伯厄的前辈、挪威 “冬季两项之王”比约达伦，他在2002年盐湖城冬奥会中获得三个个人项目和一个接力项目共四枚金牌。