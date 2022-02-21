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    07:30, 21 二月 2022 | GMT +6

    阿拉木图州计划建设哈国最大物流枢纽

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    哈通社/努尔苏丹/2月21日 -- 阿拉木图州将投资建设哈萨克斯坦最大的物流枢纽。

    据阿拉木图州消息，阿拉木图州政府日前与TECHNODOM和Airba生态系统签署了一项合作备忘录，将向后者提供60公顷土地用于建设一个先进的物流综合体。

    项目相关设施总面积将达到20万平方米，计划在五年内分阶段实施。该项目建成后，将成为哈萨克斯坦最大的物流枢纽。随着物流综合体投入使用，该项目合作伙伴将可以使用Airba Marketplace（现代化的网店橱窗，用于展示商品以吸引和留住客户）以及Airba Fintech（一套用于接收和处理付款、为客户和合作伙伴提供贷款的金融工具）等服务。

    据了解，这座新型物流综合体中最重要的一个内容，就是Airba marketplace服务。该服务系统，可保证超过10万种商品在24小时内送达阿拉木图各地。

    预计3月末将在当地测试Airba marketplace服务系统。

    在该项目的合作框架内，除了创建物流枢纽综合体外，TECHNODOM还将在阿拉木图州IT大学分校进行人员培训。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    物流 阿拉木图州 社会 经济 黄金储备
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