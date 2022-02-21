英国放宽防疫措施 以色列下月开放边境

哈通社/努尔苏丹/2月21日 -- 随着新冠病例的减少，英国和以色列将进一步放宽防疫措施。

预计英国政府未来几天将取消所有现行防疫措施。英国首相约翰逊可能最早在今天(21日)，在国会上宣布详情。不过，有政府顾问警告，解除隔离是冒险的举动，可能导致感染人数激增，削弱国家应对日后可能出现的更致命病毒株的能力。

官方数据显示，英国过去七天的新增病例，比一个星期前少大约25%，过去28天的死亡人数也减少19%。

以色列下个月起，全面开放边境，未接种冠病疫苗的旅客也可入境。以色列总理办公室说，到时，入境的外国旅客仍需在出发前和抵境时，进行聚合酶链式反应检测。目前，只有已完成疫苗接种的外国旅客获准入境以色列。

意大利卫生部建议为免疫力受抑制的群体接种第四剂冠病疫苗。当局建议这个群体在接种第一剂追加剂至少120天后，注射第二剂追加剂。卫生部表示，提出有关建议是基于病毒仍在广泛传播，和接种追加剂能有效预防冠病导致的重症和死亡病例。自前年2月疫情暴发以来，意大利的累计病例已达1240万起起，其中将近15万2850人死亡，是欧洲死亡人数第二多的国家，仅次于英国，也是全球死亡病例第八多的国家。

韩国的冠病单日新增病例时隔三天，回跌到10万起以下，但累计病例突破200万起。 韩国中央防疫本部通报，当地昨天(20日)新增9万5362起病例，其中多数为社区感染，累计病例达205万8000多起。