世卫组织宣布非洲将生产首批信使核糖核酸疫苗

哈通社/日内瓦/2月21日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织总干事谭德塞日前表示，埃及、肯尼亚、尼日利亚、塞内加尔、南非和突尼斯将是非洲大陆首批获得生产信使核糖核酸(mRNA)这一改变游戏规则的疫苗所需技术的国家。事实证明，这些疫苗对对抗新冠病毒至关重要。

谭德塞在由 世卫组织 、欧洲理事会、法国和南非共同主办的、并且由两国总统和两家机构负责人出席的一个高级别仪式上宣布了这一消息。他表示，没有其他事件像新冠大流行那样表明，依靠少数公司来供应全球公共产品是有局限性的，而且是危险的。

这项革命性的信使核糖核酸技术会指示人体自身的细胞如何在不使用任何病毒材料的情况下制造一种触发免疫反应的蛋白质。就新冠病毒而言，它会产生一段无害的刺突蛋白，提醒身体抵御病毒。

在本土进行生产

全球信使核糖核酸技术转移中心去年在南非建立，以支持低收入和中等收入国家生产自己的信使核糖核酸疫苗拥有满足国际标准所需的操作程序和技术。

该中心的建立旨在为了应对新冠的紧急情况，但也有可能扩大其在其他制造方面的能力，使各国在解决其健康优先事项所需的各类疫苗方面处于主导地位。

根据南非的基础设施、劳动力和监管能力，世卫组织和合作伙伴将与他们合作，制定路线图，组织培训并提供支持，以便尽快在国内开始生产高效疫苗。

南非总统拉马福萨说：“这是一项使我们能够制造自己疫苗的倡议。这...意味着相互尊重...对我们的经济进行投资...并且在许多方面回馈非洲大陆”。

生物制造中心

为确保每个国家都建立起生产自己的疫苗和卫生技术的能力，世卫组织一直在为对生产和科学及临床研究感兴趣的国家建立一个生物制造劳动力培训中心。

此外，世卫组织目前支持低收入和中等收入国家的活动将通过评估各国确保卫生产品的质量、安全和功效。该组织还将提供培训，以建立灵活和适合特定用途的监管系统。

谭德塞表示，从中长期来看，解决卫生紧急情况和实现全民健康覆盖的最佳方式是大幅提高所有地区生产所需卫生产品的能力，并将公平获取作为其主要目的。

转让技术

信使核糖核酸技术转让中心作为世卫组织一项更大努力的一部分，旨在使中低收入国家有能力生产自己的疫苗、药品和诊断方法，以实现全民健康覆盖。

最初的努力集中在信使核糖核酸技术和生物制品上，这些技术对疫苗制造至关重要，也可用于其他产品，如治疗糖尿病的胰岛素、抗癌药物，以及可能用于制造预防其他优先疾病如疟疾、结核病和艾滋病毒的疫苗。

最终目标是将国家和区域生产的能力建设扩展到所有卫生技术。

法国总统马克龙指出，在一个相互联系的世界里，国家、发展伙伴和其他国家之间加强新的合作非常重要，以增强地区和国家在危机期间和和平时期自力更生的能力。

他表示，改善公共卫生福利、支持非洲卫生主权和经济发展是加强非洲当地生产的主要目标。