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    11:30, 23 二月 2022 | GMT +6

    政府公布多子女家庭福利金发放标准

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    哈通社/努尔苏丹/2月23日 – 政府公布多子女家庭福利金发放标准。

    据劳动和社会保障部消息，全国目前已有48.76万户多子女家庭被纳入国家福利体系。今年年初至今，福利体系已向这些家庭发放福利金总计达270亿坚戈。

    由哈萨克斯坦政府提供的多子女福利金，主要面向生育有4个或4个以上的未成年子女，以及有23岁以下接受全日制教育的学生的家庭。福利金的发放与否与该家庭的收入程度无关。

    根据家庭中生育的子女数量不同，福利金的发放标准如下：

    四孩家庭 - 49 100 坚戈

    五孩家庭 - 61 383坚戈

    六孩家庭 - 73 666坚戈

    七孩家庭 - 85 948坚戈

    八孩家庭 - 98 016坚戈

    九孩家庭 – 110 268坚戈

    十孩家庭 – 122 520坚戈

    十一孩家庭 – 134 772坚戈

    十二孩家庭 – 147 024坚戈

    十三孩家庭 – 159 276坚戈

    平均每个孩子每月可获得12 252的福利金。

    哈萨克斯坦从2020年1月1日开始，实施了全新的多子女家庭福利金制度。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会保障 社会 黄金储备 新哈萨克斯坦
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