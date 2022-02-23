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政府公布多子女家庭福利金发放标准
哈通社/努尔苏丹/2月23日 – 政府公布多子女家庭福利金发放标准。
据劳动和社会保障部消息，全国目前已有48.76万户多子女家庭被纳入国家福利体系。今年年初至今，福利体系已向这些家庭发放福利金总计达270亿坚戈。
由哈萨克斯坦政府提供的多子女福利金，主要面向生育有4个或4个以上的未成年子女，以及有23岁以下接受全日制教育的学生的家庭。福利金的发放与否与该家庭的收入程度无关。
根据家庭中生育的子女数量不同，福利金的发放标准如下：
四孩家庭 - 49 100 坚戈
五孩家庭 - 61 383坚戈
六孩家庭 - 73 666坚戈
七孩家庭 - 85 948坚戈
八孩家庭 - 98 016坚戈
九孩家庭 – 110 268坚戈
十孩家庭 – 122 520坚戈
十一孩家庭 – 134 772坚戈
十二孩家庭 – 147 024坚戈
十三孩家庭 – 159 276坚戈
平均每个孩子每月可获得12 252的福利金。
哈萨克斯坦从2020年1月1日开始，实施了全新的多子女家庭福利金制度。
【编译：木合塔尔·木拉提】