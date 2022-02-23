哈通社/努尔苏丹/2月23日 – 政府公布多子女家庭福利金发放标准。

据劳动和社会保障部消息，全国目前已有48.76万户多子女家庭被纳入国家福利体系。今年年初至今，福利体系已向这些家庭发放福利金总计达270亿坚戈。

由哈萨克斯坦政府提供的多子女福利金，主要面向生育有4个或4个以上的未成年子女，以及有23岁以下接受全日制教育的学生的家庭。福利金的发放与否与该家庭的收入程度无关。

根据家庭中生育的子女数量不同，福利金的发放标准如下：

四孩家庭 - 49 100 坚戈

五孩家庭 - 61 383坚戈

六孩家庭 - 73 666坚戈

七孩家庭 - 85 948坚戈

八孩家庭 - 98 016坚戈

九孩家庭 – 110 268坚戈

十孩家庭 – 122 520坚戈

十一孩家庭 – 134 772坚戈

十二孩家庭 – 147 024坚戈

十三孩家庭 – 159 276坚戈

平均每个孩子每月可获得12 252的福利金。

哈萨克斯坦从2020年1月1日开始，实施了全新的多子女家庭福利金制度。

【编译：木合塔尔·木拉提】