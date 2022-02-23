俄罗斯将撤回驻乌克兰外交人员　乌征召预备役军人

哈通社/努尔苏丹/2月23日-- 据新华社报道，俄罗斯将撤回驻乌克兰外交人员，乌克兰征召预备役军人。

俄将撤人

俄罗斯外交部22日在一份声明中说：«为了保护（外交官的）生命和安全，俄领导层决定撤离俄驻乌克兰外交使团人员，这将在近期实施。»

声明说，俄驻乌外交官收到人身暴力威胁，他们的汽车被烧毁，俄使馆和领事馆也遭到«多次攻击»。俄外交部指责乌方未能履行其国际义务确保俄方外交人员安全，称«乌克兰已经陷入更深层次的混乱»。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京21日签署命令，承认乌克兰东部顿巴斯地区的«顿涅茨克人民共和国»和«卢甘斯克人民共和国»。命令要求俄军在这两地担负«保障和平»的职责。

应普京请求，俄罗斯联邦委员会22日召开会议，以投票形式一致通过决议，同意授权总统在境外动用俄联邦武装力量。

俄联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科说，在境外，特别是在顿巴斯地区动用俄武装部队的目的是确保和平，防止平民遭开火。

普京22日在记者会上说，他没有说俄军将立即进入顿巴斯地区。谈及获得联邦委员会批准在境外动用武装力量时，他说，俄罗斯将«在必要时»履行义务。

乌要征兵

泽连斯基22日晚向全国发表电视讲话时说：«我们需要迅速补充乌克兰军队和其他军事编队。我发布了一项关于在特殊时期征召预备役军人的命令……我们必须提高乌克兰军队的待命状态，以应对军事行动形势所有可能的变化。»

据美联社报道，乌克兰武装部队现有约25万名士兵，另有约14万名预备役军人。

泽连斯基在讲话中说，乌方仍在寻求通过外交途径解决危机。另外，他当天在一场记者会上表示，将考虑乌外交部所提关于与俄断绝外交关系的请求。

去年底以来，围绕乌克兰局势，俄罗斯与西方紧张关系加剧。美国政府持续声称，俄罗斯在与乌克兰交界地区集结重兵，即将«入侵»。对此，俄罗斯政府说，美国和北大西洋公约组织进一步威胁俄安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土，无意攻击他国。