参议院议长谈乌克兰局势 呼吁各方通过谈判解决问题

哈通社/努尔苏丹/2月24日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫24日就乌克兰局势发表评论，呼吁各方通过谈判解决争端。

在24日的参议院全体会议结束后接受记者采访时，议长强调指出，乌克兰的紧张局势已经升级到了一个新的高度，在这种情况下，通过谈判找到解决冲突的政治方案非常重要。

他表示，所有与之相关的利益方都应该被包含在谈判当中。

阿什姆巴耶夫指出，联合国是处理此类问题的主要国际组织，目前仍有机会通过外交手段解决问题。

«无论是俄罗斯还是乌克兰，对我们而言都是十分密切的国家。坐到谈判桌前，通过外交手段解决问题还为时未晚。»阿什姆巴耶夫说。

此前，哈萨克斯坦外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德就俄罗斯承认乌克兰东部政权独立地位问题表示，哈国将恪守国际法和联合国宪章基本原则。

据塔斯社报道，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京24日宣布，作为对顿涅茨克和卢甘斯克共和国（注：不被俄罗斯以外的任何国家承认）援助请求的回应，俄罗斯将在顿巴斯地区开展特别军事行动。

另据乌克兰国家通讯社消息，24日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基发表了电视讲话，宣布在乌克兰全境实施战时状态。

【编译：木合塔尔·木拉提】