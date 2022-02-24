哈萨克斯坦与比利时有意扩大合作关系

哈通社/努尔苏丹/2月24日—哈萨克斯坦驻比利时大使玛尔胡兰·拜穆汗22日前往该国西弗兰德省进行工作访问，并会见多个城市市长和商业代表。

据了解，西弗兰德省是最大的省份之一，农业和港口基础设施发达。 全省有1.3万多家企业，比利时的第二大港口泽布吕赫就坐落于此。

在与斯塔登市和列支特韦尔德市市长的会晤中，双方就地方自治问题，区域间合作前景问题，以及组织区域商业代表团前往哈萨克斯坦进行访问事宜进行了讨论。

市长表示有兴趣加强与我国的文化联系，并提议组织联合活动。对此，哈萨克斯坦大使邀请比利时地方政府代表参加使馆即将举办的纳乌鲁

兹庆典活动。

此外，在列支特韦尔德市，哈萨克斯坦大使参观了用于加工亚麻籽和生产亚麻籽油的Linagro工厂。在与该企业领导层的会谈中，双方就农业领域合作的具体问题进行了讨论。比利时方面介绍，该企业公司与多家哈萨克斯坦出口商开展合作，2021年进口了总价超5000万欧元的7万吨哈萨克斯坦亚麻籽。据悉，该厂加工的原料70%为哈萨克斯坦亚麻。

哈萨克斯坦大使向比利时方面介绍了油料种子的市场形势，以及外国投资者的投资偏好。

根据会谈结果，双方就扩大Linagro企业与哈萨克斯坦出口商之间的合作关系达成了共识。

【编译：达娜】