瑞士有意投资哈国渔业养殖产业

哈通社/努尔苏丹/2月25日 -- 瑞士企业Caviar House&Prunier Group SA和Swiss Choice Holding SA计划投资创建一系列鱼子酱、鱼肉生产项目，并对哈萨克斯坦鱼子酱的质量进行国际研究。据瑞士方面称，计划在哈萨克斯坦建立鱼子酱农场，总投资至少为1000万美元。

两家企业已经与哈萨克斯坦国家投资公司签署了合作备忘录。

目前，瑞士投资方正在与哈国多个地区的合作伙伴进行谈判。除了发展行业和引进现代技术外，瑞士企业还打算寻找鱼子酱在国际市场上新的销售渠道，并对哈萨克斯坦专家进行培训。

Swiss Choice Holding SA公司负责人表示，该公司的合作伙伴正在法国开展类似的项目。在哈萨克斯坦建设年产高达50吨鱼子酱和50万公斤鱼肉的养殖场是非常现实的。该公司计划将让哈萨克鱼子酱行业恢复昔日的辉煌，使品牌具有知名度，创造可持续的长期业务和就业岗位。

外交部投资委员会指出，哈方对项目的成功实施很关注，投资者可以在投资合同框架内获得国家的额外支持，包括免征进口税和增值税等。此外，还将提供一些税收优惠以及实物补贴。