欧亚政府间理事会会议在哈萨克斯坦首都召开

哈通社/努尔苏丹/2月25日-- 欧亚政府间理事会大范围会议25日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市召开。

哈萨克斯坦、俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦政府总理，以及欧亚经济委员会执委会主席出席会议。

欧亚政府间理事会会议分别以小范围和大范围模式召开。

今天的扩大会议议程包括，关于欧亚经济联盟成员国宏观经济形势和确保可持续经济发展的提案、关于实施农产品集装箱铁路加速运输联合项目、对进入欧亚经济联盟海关境内的货物监管制度协议的执行和其他问题。

根据早前报道，在本次欧亚政府间理事会会议框架下，24日，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫24日会见欧亚经济委员会执委会主席米哈伊尔·米亚斯尼科维奇。

会谈中，双方就2025年欧亚经济一体化发展战略制定进程、改善欧亚经济联盟框架下的技术协调统一基础，以及欧亚经济联盟政府间理事会下次例行会议议程进行了深入讨论。

24日，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫还与俄罗斯联邦政府主席米哈伊尔·米舒斯京举行了双边会晤。

双方就经贸、交通物流、能源、基础设施建设、航空航天等多个领域的合作问题进行了讨论。

在欧亚政府间理事会会议框架下，哈政府总理与吉尔吉斯政府内阁主席阿克勒别克·扎帕罗夫也举行了双边会谈。

期间，双方讨论了两国经贸投资合作、工业与燃料能源、生态和教育领域双边合作的热点问题。

此外，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫24日在欧亚政府间理事会会议框架下与白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科举行双边会谈。

会谈中，双方就进一步发展经贸关系、产业合作、农工综合体和建筑业合作问题进行了讨论。

【编译：阿依波塔】