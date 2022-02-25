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    13:13, 25 二月 2022 | GMT +6

    阿斯塔纳航空公司将负责自乌克兰撤侨航班

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    哈通社/努尔苏丹/2月25日 – 鉴于乌克兰当前局势，哈萨克斯坦已着手从该国撤离本国公民，撤离航班将由阿斯塔纳航空公司（Air Astana）提供。

    据哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆消息，2022年2月25日和26日，阿斯塔纳航空公司将安排专机，负责从乌克兰撤离哈萨克斯坦公民。

    消息称，撤侨航班将从位于波兰南部的卡托维兹市机场起飞。

    哈驻乌大使馆表示，将为有意回国的公民提供转移车辆，并且已经安排好了从乌克兰前往波兰搭乘撤侨航班的«绿色通道»，在使馆指定地址集合回国的哈国公民无需获得入境波兰的签证。

    使馆同时公布了联系咨询电话号码：+38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19，+38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49。

    根据此前的塔斯社报道，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京24日宣布，作为对顿涅茨克和卢甘斯克共和国（注：不被俄罗斯以外的任何国家承认）援助请求的回应，俄罗斯将在顿巴斯地区开展特别军事行动。

    另据乌克兰国家通讯社消息，24日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基发表了电视讲话，宣布在乌克兰全境实施战时状态。当天，乌克兰宣布与俄罗斯断交。

    【编译：木合塔尔·木拉提】




    标签:
    哈萨克斯坦 外交部 政府 乌克兰 黄金储备
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