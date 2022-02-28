哈萨克斯坦旅游业发展势头良好

哈通社/努尔苏丹/2月28日 – 哈萨克斯坦旅游业正在不断复苏当中，发展势头良好。

哈萨克斯坦文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫28日在马吉利斯（议会下院）政府时段，就哈萨克斯坦国内旅游业发展情况向议员们进行了汇报。

据其介绍，由于新冠病毒大流行以及其后实施的各类检疫措施，哈萨克斯坦旅游业在过去两年间承受了一些影响。不过随着检疫措施的不断放宽，哈国国内旅游业各项指标都有了明显的改善。

部长表示，统计显示，2021年1~9月，国内游客人数达到520万人次，与2019年实施检疫措施之前的统计相比，还要超出10万人次。

达吾然·阿巴耶夫表示，2021年哈萨克斯坦各国家公园接待的游客人数达到了150万人次，较2019年增长30万人次。其中，位于阿拉木图周边山地的几个国家公园旅客人数增长最为显著。

酒店、旅馆等住宿服务机构的接待量在2021年前三季度也有大幅度的提升，较2020年同比增长66%。期间，住宿服务机构数量和房间数量也有增加。

阿巴耶夫表示，目前正在实施总统自1.5万亿坚戈的145个旅游业建设项目，计划至2025年通过发展旅游业增加近6万个新的工作岗位。

部长还介绍了2020年在突厥斯坦成立的国际旅游大学的相关情况。该大学目前有1300多名学生，学习有关旅游业7个方向的相关课程，并且在2021年12月成为了联合国旅游组织的正式成员，与土耳其、法国、葡萄牙、奥地利、匈牙利等国家的一流大学建立了合作关系。

【编译：木合塔尔·木拉提】