国家经济部暂不调整哈国经济增长预测

哈通社/努尔苏丹/3月1日 -- 哈萨克斯坦国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫在会见媒体记者时回答了有关经济增长、反俄制裁对哈萨克斯坦的影响以及国家计划实施情况等问题。

对哈萨克斯坦经济增长的预测是否会重新调整?

还没有计划调整经济增长预测。去年我们的计划是3.1%，后来上升到4%，但由于疫情影响，2020年的基数较低。现在我们的计划是3.9% -4%。

地缘政治形势对哈萨克斯坦经济发展有何影响?

这些事件是在几天前发生的，影响可能非常大。因此，我们正在制定相应的应对危机的计划，以便我们能够达到我们计划的目标，或者作为最低限度，将其对经济的压力降到最低，保持我们的增长。

何时提交应对危机的计划?

计划已经准备好了，何时提交—到目前为止还不能说，方案仍在讨论中，还在等待最后确定。

反俄制裁将如何影响哈萨克斯坦？

制裁可能会加强。但俄罗斯在克里米亚事件发生后，在制裁中度过了八年。我们生活在这些制裁之中是完全正常的。它们在某些地方产生了间接影响，对我们国家没有影响。对我们国家没有影响。它们也有其好处——你必须利用它们。例如，现在会出现飞越领空，外国航空公司飞越哈萨克斯坦领空，我们为此收取费用，而且还会有商品的流动。

哈萨克斯坦2022年的最终预算何时公布?

计划在3月份进行项目介绍。