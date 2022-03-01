加拿大放宽入境防疫限制 旅客可持抗原速检结果入境

哈通社/努尔苏丹/3月1日-- 据中新网报道，根据加拿大联邦政府早前的计划，加拿大从2月28日起放宽多项入境防疫措施，由此开启分阶段放宽旅行限制措施的步骤。

旅客在入境加拿大时，可以出具入境前一天内由专业检测机构提供的快速抗原检测结果，或者入境前72小时内的核酸检测结果。而在此前，所有入境旅客均须提供核酸(PCR)检测阴性证明。

已充分接种新冠疫苗的旅客在入境时不再需要面对强制病毒检测，而是接受随机抽检。被抽中者也无需再接受隔离以等候检测结果。与已充分接种疫苗的成年旅客随行的12岁以下儿童，则可以取消所有活动限制条件。

国际客运航班可以恢复在加拿大所有符合条件机场的起降。此前，加拿大只有18座机场可供国际客运航班起降。

未接种疫苗的外国人原则上仍不能入境加拿大。其他未接种疫苗的旅客入境后，也仍需隔离14天且在第8天进行检测。

目前，加拿大政府仍建议未充分接种新冠疫苗的人士继续避免«非必要»跨境旅行。

近期加拿大各省和地区正陆续放宽公共防疫限令，包括放松或取消餐馆、影院等室内公共场所的客容量限制，取消疫苗接种凭证(即«疫苗护照»)等。

自2月28日起，中部省份萨斯喀彻温省取消了包括在室内场所佩戴口罩等防疫要求。大西洋沿岸的新布伦瑞克省、新斯科舍省的民众在外出活动时则不再需要出示«疫苗护照»。安大略、曼尼托巴等省份也将从3月起陆续结束对«疫苗护照»的使用。阿尔伯塔省则将取消几乎所有公共防疫限令。

在累计报告病例数最多的安大略省，省长福特表示，该省距离取消佩戴口罩的要求已为时不远。

目前加拿大累计报告病例数近328.4万例，死亡36537例，尚有活动病例近11.6万例。最近7天的日均检测阳性率为10.9%。每日新增病例数则已从去年12月底至今年1月初的逾4万、近5万例，降至目前的3000多例。入院病例数也呈较明显下降趋势。另外，全国人口中有84.3%已至少接种一例新冠疫苗，80.06%实现充分接种。